AK Gençlerden kan bağışı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Yardımsever olmak kanımızda var" sloganıyla kan bağışı düzenledi.25 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Yardımsever olmak kanımızda var" sloganıyla kan bağışı düzenledi.
AK Parti Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunuldu. Bağışa başta Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve AK Parti Pazaryeri Gençlik Kollarını Başkanı Mustafa Oral öncülüğünde çok sayıda ilçe halkı kan verdi.
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