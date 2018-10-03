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Ajanslar ‘son dakika’ olarak geçiyor… Yakalandı

2 ay önce Fransa’da hapishaneden helikopter ile firar eden azılı suçlu Faid, gözaltına alındı. Faid'in helikopterle hapishaneden kaçışı, dünya çapında olay olmuştu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
Ajanslar ‘son dakika’ olarak geçiyor… Yakalandı

Helikopterli firarıyla olay olan ünlü gangster, bu sabah yakalandı.

Fransa'da 1 Temmuzda hapishaneden kaçan Redoine Faid'in yakalanmasını Fransız haber ajansları dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Reuters haber ajansına bilgi veren polis kaynakları, azılı suçlunun Paris'in kuzeyindeki Creil'de gözaltına alındığını aktardı.

Faid, Paris yakınlarındaki Reau Cezaevi'nin avlusuna helikopter indirip havalanmıştı. Firar sırasında ağır silahlı üç kişi sahneye çıkmış, sis bombaları atıp ünlü gangsteri kestikleri kapıdan almıştı.

Polis helikopteri Charles-de-Gaulle Havalimanı yakınlarında yanmış halde bulmuş, Faid ve arkadaşları Paris dışındaki bir banliyöde izlerini kaybettirmişti.

Firarın görüntüleri günlerce dünyada yankı bulurken, 25 yıl hapse mahkum edilen Faid'in hikayesi büyük ilgi görmüştü. Hayatını ve soygunları anlattığı bir kitap yazan ünlü gangster, bazı Hollywood filmlerinden esinlenerek firar ettiğini söylemişti.

Faid'in bir önceki firarı Nisan 2013'te gerçekleşmiş ve yaklaşık bir buçuk ay sonra yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
  1. Fransa
  2. paris
  3. Redoine Faid

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