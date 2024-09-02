Ajanslar bu fotoğraflarla servis etti: İsrail'de binlerce kişi sokaklara döküldü! 6 rehine öldürüldü

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 331. gününde sürüyor.

6 rehinenin ölü bulunması bardağı taşırdı: Netanyahu'ya karşı İsrail'de halk sokaklara döküldü!

İsrail'de binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gösterisinde bir araya geldi. Gazze Şeridi'nde bugün 6 esirin daha cansız bedeninin bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine öfke artarken, İsrailliler ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle sokaklara döküldü. "Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Hepsi ölene kadar bu oyunu oynayacak. Ama biz buna izin vermeyeceğiz" sloganları atan İsrailliler, Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmamasına tepki gösterdi.

Başkentteki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan binlerce kişi, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sloganlar atarken, polis gösteriyi dağıtmak için tazyikli su kullandı. Çok sayıda gösterici otoyolda ateş yaktı.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu önünde de protesto gösterileri düzenlenirken, ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için çağrılar yapıldı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ'NDE SON 24 SAATTE 47 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 331 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 47 kişinin öldüğü, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 738'e, yaralı sayısının da 94 bin 154'4 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar, sahneden konuşma yaparak, Netanyahu ve hükümetinin "esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini" eleştirdi.