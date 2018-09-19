'Ajan' Deniz Yücel’den skandal ‘Türkiye’ açıklaması

Geçtiğimiz yıl içerisinde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘ajanlık’ suçlaması ile tutuklanan Deniz Yücel tepki çeken açıklamalar yaptı.

Terör sempatizanı Deniz Yücel, Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Almanya’ya davet ettiği için sert bir dille eleştirdi.

Yücel, Alman hükümetini, 'Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etmekle' suçladı.