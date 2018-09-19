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'Ajan' Deniz Yücel’den skandal ‘Türkiye’ açıklaması

PKK sempatizanı ve ajanlık suçlaması ile ilgili Türkiye’de bir süre tutuklu kalan Almanya vatandaşı Deniz Yücel, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Terör sempatizanı ‘Türkiye özgür değil’ dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:18
'Ajan' Deniz Yücel’den skandal ‘Türkiye’ açıklaması

Geçtiğimiz yıl içerisinde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘ajanlık’ suçlaması ile tutuklanan Deniz Yücel tepki çeken açıklamalar yaptı.

Terör sempatizanı Deniz Yücel, Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Almanya’ya davet ettiği için sert bir dille eleştirdi.

Yücel, Alman hükümetini, 'Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etmekle' suçladı.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:18
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