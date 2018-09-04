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Ajan Brunson’un avukatı konuştu: 1 ay içinde AYM'ye başvuracağız

PKK ve FETÖ adına casusluk yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutuklu bulunan ABD'li ajan Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesine (AYM) henüz başvuruda bulunmadıklarını, bir ay içinde AYM’ye başvuracaklarını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 11:32
Ajan Brunson’un avukatı konuştu: 1 ay içinde AYM'ye başvuracağız

İzmir'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Halavurt'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmişti. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetmişti.

"BİR AYIMIZ VAR"

Ağır ceza mahkemelerince Papaz Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçerken, AYM'ye bir ay içinde başvuracaklarını söyledi.

Halavurt, "Henüz başvurumuzu yapmadık. Daha bir ayımız var. 1 ay içinde bireysel başvurumuzu Anayasa Mahkemesi'ne yapacağız" dedi. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:32
  1. İzmir
  2. PKK
  3. FETÖ
  4. Papaz Andrew Brunson

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