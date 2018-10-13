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Ajan Brunson yeniden cezaevine mi girecek?

ABD’li Papaz görünümlü ajan Brunson, terör örgütleri PKK ve FETÖ adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış cezaevinde kaldığı süre göz önünde tutularak salıverilmişti. Ancak Brunson hakkındaki yargılama henüz bitmedi. Yargıtay, Brunson hakkındaki cezayı onarsa 6 ay daha hapis yatacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:50
Ajan Brunson yeniden cezaevine mi girecek?

ABD’li Papaz görünümlü ajan Brunson, terör örgütleri PKK ve FETÖ adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış cezaevinde kaldığı süre göz önünde tutularak salıverilmişti. Ancak Brunson hakkındaki yargılama henüz bitmedi. Yargıtay, Brunson hakkındaki cezayı onarsa 6 ay daha hapis yatacak.

Brunson İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, rahip Brunson için ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu’ suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı ayrıca Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ile yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Ajan Brunson hakkında, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak Brunson tahliye edildi. Tahliye sonrası Türkiye’den apar topar kaçtı. Ahmet Zeki Üçok, Yargıtay'ın Brunson hakkındaki cezayı onaması durumunda Brunson’ın yaklaşık 6 ay daha cezaevinde kalması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:50
  1. İzmir
  2. Ajan Brunson'a yeniden cezaevi görünebilir

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