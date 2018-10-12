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Brunson mahkemedeki savunmasında ne dedi?

Terör örgütleriyle iş tutup Türkiye'yi yıkma planı yapan ABD'li rahip sıfatına bürünmüş ajan Brunson bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını, ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti. Brunson, savunmasında, "Ben masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 16:14
Brunson mahkemedeki savunmasında ne dedi?

Terör örgütleriyle iş tutup Türkiye'yi yıkma planı yapan ABD'li rahip sıfatına bürünmüş ajan Brunson bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını, ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti. Brunson, savunmasında, "Ben masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıktı. Brunson, mahkeme salonunda sanık bölümüne alınırken eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da kendilerine ayrılan bölüme geçti. Davayı izleyenler arasında New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:14
  1. Kilis
  2. İzmir
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