Ajan Brunson kararı sonrası Hükümetten ilk açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'un 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak tahliye edilmesine ilişkin, "Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

BAKAN KURUM: TÜRK YARGISININ KARARI

Sivas'ta belediye tarafından yaptırılan konutların açılışının ardından yaptığı konuşmada ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılandığı casusluk davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Biz geçmişte de Türk adaletinin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Bundan önceki karara da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.