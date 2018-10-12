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Ajan Brunson evinden çıktı havaalanına gidiyor

Türkiye ve Amerika arasında krize neden olan Papaz Brunson, tahliyesinin ardından evinde bavullarını hazırlarken görüntülendi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:59
Ajan Brunson evinden çıktı havaalanına gidiyor

PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson tahliye edildikten sonra Alsancak'taki evine gitti. Bavulunu hazırlayan Brunson, telefonla konuşurken görüntülendi.

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İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.

ABD'li Brunson'un yargılandığı davada savcı, sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Mahkeme Başkanı Brunson’a savunma için söz verdi.

Brunson, “Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum” dedi. Mahkeme Başkanı Brunson ve avukatına ek savunma süresini hatırlattı. Ek savuna süresi isteyip istemediklerini sordu. Brunson ve avukatı ek savunma süresi istemedi. Avukatı Brunson’un beraatını istedi.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un duruşmasında mahkeme, kararını açıkladı. 

Mahkeme heyeti, Brunson’ın tahliyesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası da verdi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:59
  1. İzmir
  2. brunson
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  4. izmir
  5. abd

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