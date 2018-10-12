Ajan Brunson adliye binasına getirildi!

ABD ve Türkiye arasında diplomatik krize dönüşen ajan Andrew Craig Brunson, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 4. kez hakim karşısına çıkacak. 25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev hapsinde tutulduğu dairesinde cezasını çeken ABD’li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir'deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bir araçla alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Brunson’ın çıkışı sırasında çevrede kuş uçurtulmazken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Rahip Brunson, daha sonra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis aracıyla Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü’ne götürüldü.