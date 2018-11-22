Airbus Helikopter, Türkiye pazarında büyüme bekliyor

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Airbus Helikopterleri Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mickael Peru, Türkiye pazarında büyüme beklediklerini belirterek, “Bu pazarda gelecek on yılda oldukça büyük bir büyüme bekliyoruz.“ dedi.



Dünyanın 152 ülkesinde hizmet veren Airbus Helikopterleri’nin Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peru, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine ve küresel helikopter pazarına yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Sivil ve kısmi kamu destekli helikopter pazarında piyasanın mevcut durumunun bu yıl oldukça yumuşak olduğunu dile getiren Peru, askeri tarafta ise bu yıl geçen seneki sayılara yaklaştıracak yeni sözleşmeler beklediklerini dile getirdi.



Bugün firmanın önündeki en önemli zorluğun müşterilerin gelecekteki ihtiyaçlarına karşı hazırlıklı olmasına ilişkin olduğunu belirten Peru, “Dünya genelinde 2034 yılı itibarıyla 22 bin helikopterin teslim edileceğini öngörüyoruz. Bu yüzden bugün buna hazırlanmalıyız ve helikopterlerin rekabet günü ve kapasitemizi artırmak ve müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklı olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.



Sektörde kalifiyeli eleman ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Peru, “Bugün Airbus helikopterlerine baktığınız zaman, inovasyondan tasarım ofisine kadar büyük bileşenlerin üretimine kadar tüm faaliyetler zinciriyle çalışıyoruz ve müşterilerimize destek hizmetleri sağlıyoruz.” dedi.





-“Türkiye’de yeni bir dinamik sağlamak istiyoruz”





Peru, şu an için Türkiye’de Airbus’a ait askeri ve sivil alanda hizmet veren 65 helikopter bulunduğunu kaydetti.



Türkiye pazarında büyüme beklediklerini vurgulayan Peru, “Bu pazarda gelecek on yılda oldukça büyük bir büyüme bekliyoruz. Filoların bir noktadan sonra yenilenmesi gerekecek. Ve acil durum hizmetlerindeki aktiviteler artmaya devam edecek. Airbus helikopterleri için Türkiye’de yeni bir dinamik sağlamak ve Türk müşterilerimize olan varlığımızı geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Mickael Peru, Türkiye’de yeni yatırım planlarına ilişkin “Geçmişte, zaten ortaklık yoluyla ülkeye yatırım yaptık. Bugün ülkede tam destek ve hizmet kapasitesi sağlamak için ortağımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü müşterilerimizin filolarını desteklemek için tüm faaliyet yerlerine yakın olmalarının önemli olduğuna inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını belirten Peru, “Biz bu yüzden buradayız (Airbus-SBAIR iş birliği). Türkiye büyük bir ülke ve bir çok büyük şehir var. Şehirler arasındaki bağlantının, şehir içi bağlantının, ulaşımın ve acil sağlık hizmetleri (EMS) faaliyetlerinin Türkiye’de giderek büyüyeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.





-"Kesinlikle Türkiye'nin önünde çok iyi bir gelecek olduğuna inanıyorlar, buna biz de inanıyoruz"





Airbus'ın Türkiye distribütörü SBAIR (SB Havacılık A.Ş.) Kurucu Ortağı Mehmet Yüksel Hocaoğlu ise yaklaşık 2-2,5 yıl bir süreyle Airbus'la yaptıkları iş birliğinin alt yapısını hazırladıklarını söyledi.

Airbus'ın doğru partneri bulmak için çaba gösterdiğini belirten Hocaoğlu, "Uzun görüşmelerde sonra ve bizim daha önce iş havacılığındaki tecrübemize dayanarak bizimle işbirliğine gittiler. 2017'nin sonunda bir distribütörlük anlaşma imzaladık onlarla. Biz sivil segmenti üstlendik, askeri segment hala direk kendileri üzerinden olacak. Bu segmentte satış ve satış sonrası hizmetleri üstlendik." yorumunu yaptı.

Hocaoğlu, Türkiye'nin önünde ekonomik açıdan iyi bir gelecek olduğun vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de böyle bir adım atmaları aynı zamanda Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Çünkü özellikle sivil segmentte çok hafif helikopterler hariç dünyanın pazarının yüzde 50'den fazlasına sahip bir firmadan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir yüzde ve burada varlıklarını güçlendirmek istiyorlar.

Kesinlikle Türkiye'nin önünde çok iyi bir gelecek olduğuna inanıyorlar, buna biz de inanıyoruz. Biz dünya ticaretinin bir merkezindeyiz. Bunun Türkiye ekonomik manada önümüzeki on yıllarda, şu anda hayal bile edemeyeceğimiz çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Bugünü hatırladığımız zaman belki 10 yıl sonra olduğundan ne kadar az hayal ettiğimizi bile düşünebiliriz."



