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Airbnb'den İsrail basınına yalanlama

Airbnb, Batı Şeria'daki evlere yönelik boykot kararının askıya alındığına dair İsrail medyasında çıkan haberleri yalanladı

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:57
Airbnb'den İsrail basınına yalanlama

WASHINGTON (AA) - İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, Batı Şeria boykotunu askıya aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD merkezli şirketten yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki evlere yönelik boykot kararının askıya alındığına dair İsrail medyasında çıkan haberler yalanlandı.

"Bugün çıkan haberler doğru değil" ifadesine yer veren açıklamada, buna karşın şirket yetkililerinin konuya ilişkin çeşitli taraflarla görüşmek üzere bölgeyi ziyaret ettiği belirtilerek, "Yaptığımız toplantılar, bu konunun inanılmaz derecede karmaşık ve hassas olduğunu daha iyi anlamamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Haaretz gazetesinin yayımladığı ve ülkedeki diğer basın kurumlarının da paylaştığı haberde, Airbnb Başkan Yardımcısı Chris Lehane'nin, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile yaptığı görüşmede, boykot uygulamasının askıya alındığı yazılmıştı.

Airbnb, geçen ay Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğu'' gerekçesiyle listelerden çıkarılacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini, "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımlıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:57
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