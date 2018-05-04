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Air France’'yı sarsan gelişme!

Fransa ulusal hava yolu şirketi Air France’in İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa edeceğini duyurdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:16
Air France’'yı sarsan gelişme!

Fransa’nın ulusal hava yolu şirketi Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket çalışanlarının bir süredir yürüttüğü grevler sonucunda, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa edeceğini duyurdu. Air France çalışanlarının ücret artışı konusunda şirketten istediklerini elde edememesi sebebi ile 26 Nisan’da başlayan grevler, şirketi ciddi bir zarara uğrattı. Çalışanlarla anlaşama yoluna gitmek isteyen Air France, onlara yüzde 7 oranında bir artış teklif etti. Öte yandan şirketin teklifi çalışanlar arasında yapılan oylamada yüzde 55 oranında bir oyla reddedildi. 

Şirket çalışanlarının teklifi kabul etmemesi üzerine açıkla yapan Janaillac, “Oylamanın sonucunu kabul ediyorum ve önümüzdeki günlerde Air France ve Air France-KLM Yönetim Kuruluna istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:16
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