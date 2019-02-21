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Air France Venezuela uçuşlarını iptal etti

Fransız havayolu şirketi Air France, güvenlik gerekçesiyle 23-25 Şubat tarihleri arasında Venezuela’ya olan uçuşları iptal ettiğini bildirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:27
Air France Venezuela uçuşlarını iptal etti

Fransız havayolu şirketi Air France, güvenlik gerekçesiyle 23-25 Şubat tarihleri arasında Venezuela’ya olan uçuşları iptal ettiğini bildirdi.


Fransız havayolu şirketi Air France tarafından yapılan açıklamada, 23-25 Şubat tarihleri arasında Venezuela’ya olan uçuşların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Şirket, uçuşların iptalini 16 Şubat’ta başlaması beklenen uluslararası insani yardımın ülkeye teslimine bağladı.


Venezuela için insani yardım taşıyan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 3 uçak, 16 Şubat’ta Kolombiya sınırındaki Cucuta kentine ulaşmıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığındaki Venezuela hükümeti, yardımı kabul etmeyi reddederek yardımın hükümeti devirmek için bir manevra olduğunu öne sürmüştü.


Venezuela’da 23 Ocak’ta muhalefet lideri Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek Maduro’nun yeniden seçilmesine itiraz etmişti. Guaido’nun geçici devlet başkanlığı ABD ve müttefikleri tarafından hemen tanınmıştı. Öte yandan Rusya, Çin, Meksika da Maduro’ya destek vererek Washington’u bir darbe yapmakla suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:27
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