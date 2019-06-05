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Aileyi ifsat komiteleri devrede! Çocuklar suç makinesine dönüştürülüyor

Babalar ve Çocuklar Derneğinin çalışmaları, “Babasız Büyüyen Çocuklar”ın birer suç makinesi olmaya aday olduklarınıortaya çıkardı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Aileyi ifsat komiteleri devrede! Çocuklar suç makinesine dönüştürülüyor

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

Babalar ve Çocuklar Derneğinin çalışmaları, “Babasız Büyüyen Çocuklar”ın birer suç makinesi olmaya aday olduklarını gözler önüne serdi. Resmi verilerden hareketle hazırlanan tablolarla durumun vahameti ortaya konulurken; diziler, sinema filmleri, femifaşist programlar ve aileyi ifsat komiteleri gibi faaliyet gösteren STK’ların yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. “Tecavüz, taciz ve şiddet” gibi olayların “normalleştirilmek” istendiğine vurgu yapıldı.

Babalar ve Çocuklar Derneğinin çalışmaları, “Babasız Büyüyen Çocuklar”ın birer suç makinesi olmaya aday olduklarını gözler önüne serdi. Resmi verilerden hareketle hazırlanan tablolara göre, babasız büyüyen çocuklar diğerlerine göre, 6.6 kat daha fazla ergenlik döneminde hamilelik, 4.6 kat daha fazla intihar, 6.6 kat daha fazla evden kaçma, 15.3 kat daha fazla okulu terk etme, 10.8 kat daha fazla tecavüz ve/veya  taciz fiillerinde bulunma, 24.3 kat daha fazla herhangi bir sebeple hapse girme, 73 kat daha fazla cinayet/yaralama olaylarına karışıyorlar. Gençlik dönemi intiharlarının yüzde 63’ünün babasız büyüyen çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Diziler,  Sinema Filmleri, Femifaşist Programlar ve Aileyi İfsad Komiteleri

Babalar ve Çocuklar Derneği’nin çalışmalarında, dizi filmlerle, sinema filmlerindeki “vurguların” ve “rol modellerin” aileyi tahrip ettiği ve çocukları “saldırganlığa” ittiği ifade ediliyor.

“Tecavüzcü Coşkun” tiplemesinin vatandaşa sempatik gösterilmeye çalışıldığının, her filmde annesine tecavüz edilen “Küçük Emrah” tiplemesinin arka planında çok farklı “hedeflerin” olduğunun değerlendirildiği çalışmalarda, çeşitli ideolojik ve görsel kılıflar altında gündemin önüne çıkartılan bazı Femifaşist  STK’ların da aileyi ifsat komiteleri gibi faaliyet gösterdiklerine dikkat çekiliyor.

Mevzuat Aileye Dinamit

Son 10 yılda 1.2 milyon çiftin boşandığının vurgulandığı çalışmalarda “Türkiye’de aile kurumu tehdit altında. Evliliği değil boşanmayı teşvik eden kararlar en ağır darbeyi ailelere ve çocuklara indiriyor. 6284 sayılı kanun ve süresiz nafaka gibi uygulamalarla sarsılan aileler, feminist derneklerin çığırtkanlığına uyan yargı mekanizmasının kararlarıyla adeta S.O.S. veriyor!” ifadeleri öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
  1. Babalar ve Çocuklar Derneği
  2. çocuklardaki suç oranı

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