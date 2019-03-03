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Aile kurumunu hedef alan zihniyet Lübnan'a sıçradı! Erken evliliğe karşı yürüdüler

Batı'nın aile kurumunu hedef alan zihniyeti Lübnan'a da sıçradı. Ülkede yürüyen kimi kadınlar, erken yaşta evlilikleri protesto etmek için eylem yaparak, Lübnan yönetiminin 18 yaşın altındaki kişilerin evlenmesini engelleyecek bir yasa çıkarmaları talebinde bulundu.

03 Mart 2019 Pazar 11:15
Aile kurumunu hedef alan zihniyet Lübnan'a sıçradı! Erken evliliğe karşı yürüdüler

Batı'nın aile kurumunu hedef alan zihniyeti Lübnan'da da ortaya çıktı. Ülkede yürüyen kimikadınlar erken evlilğe karşı çıkarak başkent Beyrut’taki parlamento binasına yürüdü. Eylemcilerden bazıları ellerinde ‘18’den Önce Değil’ ve ‘Erken Evliliği Durdurun’ yazılı pankartlar taşıdı. Eylemler, Lübnan parlamentosunda 18 yaşın resmi evlenme yaşı olarak yasaya geçmesini talep etti.




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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:15
  1. Lübnan
  2. Beyrut
  3. Çocuk evlilikleri
  4. protesto gösterisi

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  • AbdullahAbdullah29 dk önce
    Çocukla evlenmek isteyen sapıktır ve idam edilmesi gerekir. Çocuklardan uzak durun ahlaksız sapıklar.

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