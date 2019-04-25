0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ailesiyle tartıştı evini yaktı

Adana'da ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu evini yakan kişi, ikna çalışmalarına rağmen evden ayrılmayınca alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı- Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

25 Nisan 2019 Perşembe 03:58
Ailesiyle tartıştı evini yaktı

ADANA (AA) - Adana'da ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu evi yakan kişi, polisin ikna çabalarına rağmen evden çıkmayınca alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin ailesiyle tartıştığı ve oturduğu evi ateşe verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin evde yalnız olduğunu belirledikleri F.Ç'nin ikna çabalarına rağmen haneden çıkmaması ve alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi gönderildi. Polis, bu sırada diğer evleri, yangının sıçrama ihtimaline karşın tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek F.Ç'yi evden çıkarttı.

Dumandan etkilendiği belirlenen F.Ç, itfaiye ekipleri tarafından ambulansa hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ç, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, alkol ve madde bağımlısı olduğu belirtilen F.Ç'nin karısı ve annesiyle tartıştıktan sonra onları ölümle tehdit ettiğini, ardından evi ateşe verdiğini tespit etti.

F.Ç'nin yakınlarına zarar vermiş olabileceğini değerlendiren ekipler, yangının ardından yaptıkları araştırmada evde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, annesinin ve karısının bir yakınlarının evine gittiğini belirledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 03:58
  1. Adana
  2. aile içi kavga
  3. Evini yakan kişi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece yarısı Suriye sınırına komanda takviyesi
    1. Gece yarısı Suriye sınırına komanda..
    2. Ailesiyle tartıştı evini yaktı
    3. Alkollü şahıs önce evini yaktı sonra..
    4. Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde..
    5. Başakşehir’de iki kamyonet çarpıştı: 1..
    6. Kontrolden çıkan oyuncak yüklü tır..
    7. Kamyonet kamyona çarptı, TEM..
    8. Tunus ve Fransa'dan Libya'daki..
    9. Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi..
    10. D100’de kamyonet, arızalanan kamyona..
    11. Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler..
    12. Cezayirli lider Abbas Medeni vefat etti!
    13. CHP’nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak..
    14. Uzunkaya: “(Gözü dönmüş) tanımı, sözün..
    15. Sendika Başkanının vurulması davası..
    16. 367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden..
    17. Libya'da UMH, Hafter güçlerinin ikmal..
    18. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    19. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    20. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    21. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    22. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    23. Batman’da bankacı kadın başından..
    24. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    25. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    26. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    27. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    29. Manchester derbisi City'nin
    30. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...