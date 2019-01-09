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Ailesini o halde görünce yıkıldı! Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan yaşlı çifti komşuları dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sahibi çift ile apartmanda oturan iki kişi tedavi altına alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 06:31
Ailesini o halde görünce yıkıldı! Ankara'da korku dolu anlar

Keçiören Itri Caddesi'ndeki üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ev sahibi Cemil ve Altın Baş çifti, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada binada oturan Metin Gökoğlu, yangın sonrası Baş çiftinin dışarı çıkmadığını fark ederek içeri girdi. Gökoğlu, dumandan etkilenen yaşlı çifti güçlükle dışarı çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken 112 Acil Servis ekipleri de komşuları tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Baş çiftine müdahalede bulundu. Polis ekipleri de binada oturanları tahliye etti, doğal gaz ekipleri ise apartmanın gazını kesti. Bu arada apartmanda oturan ve yoğun dumandan etkilenen iki kişi ile ev sahibi çift ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kızları zor sakinleştirildi


Öte yandan olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.  İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi.


Çifti dışarı çıkaran komşuları Metin Gökoğlu, "Her taraf dumandı ve bir şey görünmüyordu. Daha sonra elektrik sigortası patladı. Daireye girdiğimde yatak odasının yandığını gördüm, öbür taraflar duman içerisindeydi. Yatak odasında da alevler yatağı sarmıştı. Evde maddi hasar var." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 06:24
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  3. keçiören
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