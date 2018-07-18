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Ailesini geride bırakan 'Hafız Abi' hayatını kaybetti

1965 yılında ailesini geride bırakarak yaşadığı Balıkesir'den ilim öğrenmek amacıyla ayrılan ve Suriye'ye yerleşen ve ardından El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmek için Mısır'a geçen "Hafız Abi" lakabıyla bilinen Sadullah Kuter (71) Kahire’de hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:25
Ailesini geride bırakan 'Hafız Abi' hayatını kaybetti

Uzun yıllar önce memleketi Balıkesir’den 18 yaşındayken ilim öğrenmek amacıyla ayrılarak Suriye’ye giden oradan da El-Ezher Üniversitesi’nde okumak için Mısır’a gelen "Hafız Abi" lakabıyla bilinen Sadullah Kuter (71) Kahire’de hayatını kaybetti.

1965 yılında ayrıldığı Türkiye ve memleketine bir daha hiç dönemeyen Hafız Abi, annesini, babasını ve tek kardeşini de göremedi.

AA muhabirine konuşan Hafız Abi’nin arkadaşlarından Mustafa Sevili yaklaşık dört ay önce görüştüklerinde kendisine "ben öleceğim evin anahtarlarından bir tanesini al" dediğini ifade etti.

''BÜTÜN TÜRKLERİ YASA BOĞDU''

Mısır’da yaşayan ve kendisini iyi tanıyan Fikret Malatyalı, Hafız Abi’yi son dönemde telefonda defalarca aradıklarını ancak ulaşamadıklarını söyledi.

El-Ezher öğrencilerinin Hafız Abisi’nin ilim için geldiği Mısır’da uzun yıllar anne, baba, kardeş ve vatan hasreti ile yaşadığını anlatan Malatyalı, ani ölümünün Mısır’da yaşayan bütün Türkleri yasa boğduğunu ifade etti.

El-Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesi'ni bitiren Sadullah Kuter'ın cenaze namazı bugün Kahire’deki Seyyide Nefise Camii’nde kılındıktan sonra başkentteki mezarlığa defnedilecek.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:25
  1. Malatya
  2. Balıkesir
  3. Hafız Abi
  4. El-Ezher Üniversitesi
  5. Sadullah Kuter
  6. Seyyide Nefise Camii

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