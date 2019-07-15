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Ailesine sürpriz yaptı, 10 gün sonra acı haberi geldi

Hakkari’de şehit düşen Muğlalı Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır’ın yeni görev yerine gitmeden 10 gün önce habersizce ailesini ziyaret ettiği, hemşehrisi Üsteğmen Emre Kargın’ın şehit olduğu konvoya saldırıdan da yara alamadan kurtulduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
Ailesine sürpriz yaptı, 10 gün sonra acı haberi geldi

Hakkari’de şehit düşen Muğlalı Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır’ın yeni görev yerine gitmeden 10 gün önce habersizce ailesini ziyaret ettiği, hemşehrisi Üsteğmen Emre Kargın’ın şehit olduğu konvoya saldırıdan da yara alamadan kurtulduğu ortaya çıktı.


Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur ile birlikte şehir düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır’ın naaşı Hakkari’de yapılan törenden sonra memleketi Muğla’ya gönderildi. Baba ocağı Fethiye’nin Karaçulha Mahallesindeki evine getirilen şehit için, helallik alındı. 6 çocuklarının en küçüğü olan oğullarına son kez sarılan baba Ramazan ve anne Elif Ağır ile kardeşlerinin döktüğü gözyaşları, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.


Evinden omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır’ın naaşı daha sonra Menteşeoğlu Mahallesinde bulunan Kocatepe Camisine getirildi. Şehit Uzman Çavuş, İl Müftüsü İbrahim Öcüt’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hallaç Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Sürpriz yapmış, konvoya saldırıdan kurtulmuştu


Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır’ın şehadet haberinin ardından ortaya çıkan detaylar ise yürekleri dağladı. Ankara’da görev yapan Ağır’ın yeni görev yeri olan Hakkari’ye gitmeden önce 5 Temmuz Cuma günü habersizce Fethiye’ye gelerek ailesini ziyaret ettiği ve ailesinden helallik alarak yola çıktığı öğrenildi. Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından saldırı düzenlenen ve hemşehrisi Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın’ın şehit olduğu konvoyda bulunda göreve giden Ağır’ın bu saldırıdan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.



Saldırının ardından babası Ramazan Ağır ile telefonda görüşen Ağır’ın “Baba bulunduğumuz konvoya saldırı düzenlendi. Çok şükür ben iyiyim ama bir hemşehrimiz şehit oldu” dediği ifade edildi. Konvoya düzenlenen saldırıdankurtulan ve yeni görevindeki ilk operasyonuna çıkan Ağır, 10 gün sonra hemşehrisiyle birlikte aynı kaderi paylaşarak şehitlik mertebesine yükseldi.


Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, askeri erkan, il protokolü, şehidin ailesi ve yakınlarıyla binlerce Muğlalı katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
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