Ailesine düşkün olanlar hafta sonu Forum Aydın’a davetli

Alışveriş ve eğlence merkezi olmasının yanında sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren Forum Aydın, hafta sonu aile ilişkilerine önem verenler için etkinlik düzenledi.

Forum Aydın, bu hafta sonu için hazırladığı etkinlik program kapsamında misafirlerini önce ilişkilere dair keyifli bir söyleşide ağırlayacak, ardından Aydın Genç Kızılay İl Teşkilatı’nın özel projesiyle buluşturacak.

17 Mart 2019 Pazar günü saat 15.00’te Forum Aydın Zeytin Meydanı’nda gerçekleştirilecek “İlişkilerimizde Duyguların Dansı” isimli söyleşide, Uzman Aile Danışmanı ve Uluslararası Oyun Terapisti Arzu Çakır, Psikolojik Danışman ve Öğrenci Koçu Aslı Çevirgen’in moderatörlüğünde anne babalarla buluşacak. İlişkilere ve duygulara yepyeni kapılar açacak olan bu interaktif sohbet kapsamında Forum Aydın misafirleri konuya ilişkin sorularına ilk ağızdan yanıt alma fırsatı bulacak.

Aynı gün saat 17.00’de anlamlı bir projeye ev sahipliği yapacak olan Forum Aydın, Aydın Genç Kızılay İl Teşkilatı’nın sosyal sorumluluk projesi “Geleceğin Sanatçıları” kapsamındaki özel mini konseri ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

Keyifli ve kaliteli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra eğlenceli ve verimli etkinlikleriyle de dikkat çeken Forum Aydın’a hafta sonu tüm anne babaları Zeytin Meydanı’na davet etti.