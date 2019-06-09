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Ailesi sokağa attı, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Diyarbakır’da ailesinin sahip çıkmadığı ve sokağa attığı 21 yaşındaki gence Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:04
Ailesi sokağa attı, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Diyarbakır’da ailesinin sahip çıkmadığı ve sokağa attığı 21 yaşındaki gence Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı. Bir iş yerinde yatıp kalkan genç için ev tutulurken kirası Başkan Beyoğlu tarafından karşılandı.


Diyarbakır’da hayırseverliğiyle tanınan Dermanbaba lakaplı Yılmaz Acu, kendisinden yardım talep eden 21 yaşındaki gencin sesine kulak verdi. Anne ve babası tarafından sokağa atıldığını iddia eden ve bir iş yerinde yatıp kalkan genç için yardım seferberliği başlatan Acu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na da durumu aktardı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Beyoğlu, genç için ev tutulması ve kirasını kendisinin karşılayacağı talimatını verdi.



Ev kirasını Başkan Beyoğlu cebinden karşılayacak


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Acu, “Bayram günü 21 yaşındaki K.B. isimli gençle karşılaştım ve kendisine yardım etmemi istedi ve çaresizliğini anlattı. 4 yıldır dışarılarda yattığını söyledi. Annesi ve babası kendisine sahip çıkmamış ve sokağa atmış, iş bulamamış hayırsever bir iş yeri sahibi, dükkanında yatıp kalkması için izin vermiş. Bu durum beni çok etkiledi. Kendisine yardım için elimden geleni yapacağımı söyledim ve durumu ilk önce Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na aktardım. Ne gerekiyorsa yapmamı kendisinin her türlü destek olacağını söyledi. Başkan Beyoğlu’na ev kiralamak istediğimizi söyledim kirayı her ay düzenli olarak kendi cebinden karşılayacağını söyledi” dedi.



“Fakir fukaraya başkanlık ve babalık yapıyor”


Başkan Beyoğlu’nun ihtiyaç sahipleri için hiçbir zaman kendisini geri çevirmediğini kaydeden Acu, “Beyoğlu, hem başkanlık hem de babalık yapıyor. Ne zaman fakir fukaranın bir şeye ihtiyacı olsa Başkan Beyoğlu’na götürüyorum her zaman çok ilgi ve alaka gösteriyor ve yardımcı oluyor. Bu gencimize de sahip çıktı kucak açtı, sahipsiz bir gencimize sahip çıktı babalık yaptı. Cenabı Allah başkanımızdan binlerce kez razı olsun. Kendisine sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.


Lise mezunu olduğunu ancak iş bulamadığı için sokakta kaldığını kaydeden 21 yaşındaki genç ise “Annem ve babam bana bakamayacaklarını söyleyip sokağa attılar. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bana ev tutacaklarmış ve kiramı da kendisi karşılayacakmış. Bu durum beni çok mutlu etti” şekline konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:04
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