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Ailesi, hapisteki TİKA çalışanı Muhammed Murteca'nın eve döneceği günü bekliyor

İsrail mahkemesinin 9 yıl hapse mahkum ettiği Gazze Şeridi'ndeki TİKA çalışanı Murteca'nın ailesi yaralarını sarmaya çalışıyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:33
Ailesi, hapisteki TİKA çalışanı Muhammed Murteca'nın eve döneceği günü bekliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) çalışanları için düzenlenen bir eğitim konferansına katılmak için Ankara'ya gitmek üzere Gazze Şeridi'nden ayrıldığı esnada 12 Şubat 2017'de gözaltına alınan 41 yaşındaki Muhammed Murteca, geçen pazar 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Murteca'nın ailesi, yokluğuna alışmaya çalışıyor.

Murteca'nın 67 yaşındaki babası Mithat Murteca, oğlu hakkında verilen kararların, zalimce, adil olmayan ve dürüstlük kriterlerine uymayan suçlamalar olduğunu dile getirdi. Mithat Murteca, oğlunun TİKA'da sadece muhtaç insanlara yardım için hiçbir siyasi ön yargısı olmadan sadakatle çalıştığını söyledi. 

Kederli baba, oğlunun tutuklanması üzerinden "Gazze'deki insani çalışmalara gölge düşürülmek isteniyor" diyerek tüm bunları İsrail'in Gazzelileri baskı altında tutmak için gösterdiği çaba olarak değerlendirdi. 

Murteca’nın babası Mithat, oğlunun Türkiye’ye samimi duygular beslediğini, mimarlık eğitimi sebebiyle 6 yıl geçirdiği Türkiye'den ikinci vatanı olarak söz ettiğini vurguladı.

Mithat Murteca, Filistin halkının dostu ülkeler ve insan hakları kuruluşlarından oğlunun serbest bırakılması için gayret göstermeleri talebinde bulundu.

Murteca'nın erkek çocukları Ahmed, Abdurrahman ve Faruk babaları için korku ve hasretle gözyaşı döküyor. Faruk, babasının hapishanede aç, susuz, üzgün olup olmadığını ve işkence görüp görmediğini soruyor.

Henüz iki buçuk yaşındaki Sare isimli kızı ise olan bitenden habersiz bir şekilde amcalarına "baba" diye sesleniyor.

Murteca'nın eşi Fatıma ise, kızı Meryem'in ölümünden sonra kocasının Sare'ye kavuştuğunu ancak kızı henüz 1 yaşındayken İsrail'in onu kızından ayırdığını belirtti.

Murteca, hapishanede aile fertlerinden birini ya da avukatını gördüğünde ilk olarak, "Sare nasıl, nasıl yürüyor, ne yiyor, ne giyiyor, ilk adımını nasıl attı, nasıl konuşuyor?" diye soruyor. Küçük kızlarının büyüdüğünü görememek hapishanedeki Murteca'ya acı veriyor.

Fatıma, sözlerinin devamında, "Murteca'nın yokluğu gerçekten zor. Şu anda yokluğunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. En azından çocuklarımız için güçlü olmak zorundayız. Ancak bütün bunlara rağmen hiç kolay değil" dedi. 

Kocasının yokluğunda büyük bir boşluk yaşadıklarını dile getiren Fatıma, "Cuma günleri toplu yemek yediğimiz sofrada Muhammed'in sandalyesi boş kaldı." diyerek bunun onlar için büyük bir trajedi olduğunu söyledi.

Oğlu aleyhinde verilen mahkeme kararını büyük şokla karşıladıklarını, hükmün bir zulüm olduğunu dile getiren anne Tagrid, "Ayrılığın bizzat kendisi aslında büyük acı veren bir şey. Hele ki bu durum çocukları ve ailesi için çok yorucu" dedi.

Murteca'nın hiç kimseyi Gazze’deki siyasi oluşumlara göre tasnif etmediğine dikkati çeken anne, şunları söyledi: 

"Oğlum; Hamas, Halk Cephesi ya da El Fetih olsun ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemelerini ulaştırmayla meşgul olurdu."

Murteca'nın avukatı Halid Zebarka da müvekkilinin, Hamas üyesi olmak ve 2014-2015 yılları arasında TİKA'nın yapacağı yardımları Hamas unsurlarına yönlendirmekle suçlandığını söyledi.

Murteca'ya yöneltilen suçlamalar arasında Türkiye’den insani yardım kuruluşlarının getirmiş olduğu yardım malzemelerini, gıda maddelerini savaş zamanında muhtaç insanlara dağıtmak, Filistinli gençlerin evlilik törenlerini düzenlemek gibi faaliyetler de geliyor.

Zebarka, Murteca'ya yöneltilen bu suçlamaların aslında İsrail yönetiminin Filistinlileri tamamen ezmek istediği ve Gazze’deki muhtaçları cezalandırmak istediğinin bir delili olduğunun altını çizdi.   

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:33
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