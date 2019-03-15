0553 313 94 23

Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir belirtileri neler Akdeniz ateşi hangi bölüm bakar

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) karın ve/veya göğüs ağrısı ve/veya eklem ağrısı ve şişliğinin eşlik ettiği tekrarlayan ateş nöbetleri ile karakterize bir genetik hastalıktır. Ani başlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, ishal ve kabızlık gibi belirtiler görülen Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) nedir? Hastalık genellikle Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde etkili olur. Ailesel Akdeniz ateşi yani FMF nedir belirtileri neler Akdeniz ateşi hangi bölüm bakar?

15 Mart 2019 Cuma 17:42
Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir belirtileri neler Akdeniz ateşi hangi bölüm bakar

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) karın ve/veya göğüs ağrısı ve/veya eklem ağrısı ve şişliğinin eşlik ettiği tekrarlayan ateş nöbetleri ile karakterize bir genetik hastalıktır. Ani başlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, ishal ve kabızlık gibi belirtiler görülen Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) nedir? Hastalık genellikle Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde etkili olur. Ailesel Akdeniz ateşi yani FMF nedir belirtileri neler Akdeniz ateşi hangi bölüm bakar?

Dünya çapında nadir görülen bir hastalık olarak kabul edilen Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) nedir? Ailesel Akdeniz ateşine hangi bölüm bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. “Familial Mediterranean Fever” yani Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), tekrarlayan ateş atakları, abdominal astarın iltihabı (peritonit), akciğerleri saran astarın iltihabı (plörezi), ağrılı, şişmiş eklemler (artralji ve bazen artrit) ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Bacaklarda özellikle dizlerin altında kırmızı bir döküntü ile karakterizedir. Bu duruma bazen nükseden polipirozit veya ailesel paroksismal poliprozit de denir.

FMF, kalıtsal bir hastalıktır ve genellikle akdeniz bölgesindeki ülkelerde görülmektedir. Hastalığın tanısı genellikle çocukluk çağında konur. Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Bir takım ilaçlarla kontrol altına alınarak hastalık şikayetleri hafifletilir.

FMF hastalığından şüphelenen kişiler bazı testler yaptırarak hastalığı olup olmadığını öğrenebilir. Fiziksel test, aile geçmişinin gözden geçirilmesi, kan testleri, genetik testler hastaya uygulanarak hastalığın olup olmadığı araştırılabilir.

Ailesel Akdeniz ateşi neden olur belirtileri nedir?

Ailesel Akdeniz ateşi, ebeveynlerden çocuklara geçen bir gen mutasyonundan kaynaklanır. Gen mutasyonu vücutta iltihaplanmayı düzenlemede sorunlara neden olur.

Ailesel Akdeniz ateşi olan kişilerde, mutasyon MEFV adlı bir gende meydana gelir. MEFV geni; beyaz kan hücrelerindeki bir protein çeşidi olan pyrinin denetlenmesinde görev alır. Bu protein çeşidinin görevi, iltihabı (inflamasyonu) kontrol altında tutmaktır. İltihap, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerine ve moleküllere hastalıkla ilgili sinyal göndermesi sonrasında başlar. MEFV’deki birçok farklı mutasyon ailevi Akdeniz ateşi ile bağlantılıdır. Bazı mutasyonlar çok ciddi vakalara neden olabilir, bazıları ise daha hafif belirti ve semptomlara neden olabilir.

Ailesel Akdeniz ateşine hangi bölüm bakar?

Romatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tıbbi Genetik Romatoloji

Nefroloji (Böbrek Hastalıkları)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Çocuk Romatolojisi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:42
  1. akdeniz ateşi taşıyıcısı
  2. akdeniz ateşi tedavisi
  3. akdeniz ateşi hastalığı ölümcülmüdür
  4. akdeniz ateşi ölüm riski
  5. akdeniz ateşi hangi bölüm bakar
  6. akdeniz ateşi bitkisel tedavi
  7. akdeniz ateşi belirtileri
  8. akdeniz ateşi belirtileri neler
  9. akdeniz ateşi kimlerde görülür
  10. Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) nedir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Pİ Günü kutlandı
    1. Dünya Pİ Günü kutlandı
    2. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    3. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    4. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    5. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    6. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    7. Şehitler için mevlit okutuldu
    8. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    9. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    10. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    11. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    12. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    13. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    14. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    15. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    16. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    17. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    18. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    19. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    20. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    21. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    22. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    23. Feyzioğlu'dan "arabuluculuk" önerisi
    24. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    25. Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek..
    26. Başkan adayından görme engelliler için..
    27. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    28. Nijerya'da okul binasının çökmesi
    29. Antalya Kent Müzesi, “Neşredilmemiş..
    30. Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında AB temsilcisini yerin dibine soktu
    Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında AB temsilcisini yerin dibine soktu
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı