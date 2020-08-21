Ailenin selameti için kumara dur de!..

Birkaç gün önce Ülkemizin önemli Psikologlarından Sefa SAYGILI Hocamın makalesini okudum. Hocam büyük bir tehlikeye dikkat çekiyordu. Tehlikenin adın “Kumar”.

Hastalarından büyük bir çoğunluğu kumar yüzünden kendisine gelmişti. Bu gelen hastalar kumar yüzünden akıl tutulması servetler kaybetmekte ve Hocamızdan yardım istemekteydiler. Kimi fabrikasını kumara vermekt,e kimisi yatlarını, villalarını kumara vermekte, kimisi de ekmek paralarını kumara vermekteydiler. Hepsinin ortak yönü kumar hastalığı sebebiyle sonuçta bir ekmeğe muhtaç olmaları.

Bu kumar illetinde farklı bir boyut var. Şöyle ki kumar hastalığına müptela olmuş insanlarımız ülkemizde kumar yasak olduğundan ya ülke dışına gidip kumar oynamakta ya da ülke içi yasak yollardan kumar oynamakta ya da internet üzerinden kumar oynamakta.

Ülkem kumarhane sistemi yasak olduğundan meşru kumar yolları spor toto, iddia ve at yarışları ve internet gibi kumar yolları vasıtasıyla kumar oynayarak servetlerini kaybetmektedirler.

Bu yazıya kaleme almama sebep komşularımdan birkaçının kumara müptela olmaları sebebiyle servet kaybetmelerini kamuoyuyla paylaşmak istedim. Bir müddet önce çay ocağında üç beş kişi sohbet ederken yanımıza bir ağabeyimiz geldi. Yanımdaki arkadaş Nizamettin Hocam bu arkadaş var ya at yarışlarında yaklaşık bir buçuk trilyon kaybetti. Sonunda da bizlerden harçlık alarak evine ekmek getirmektedir dedi. Ben de kendisine o kumar oynarken elini bağlayamadınız mı dediğimde bana Hocam ne yaptıysak onu kumardan vazgeçiremedik dedi. Sonunda da bizlerin üç beş lirasına muhtaç oldu dedi.

Bir başka gün önce mahallemin çay ocağında arkadaşlarla sohbet ederken yanımdaki birkaç genç sohbet ediyorlardı. Sohbetin bir yerinde o gençlerden biri arkadaşına niye yanımızda duruyorsun evine gitsene daha iki üç günlük evlisin dediğinde bu arkadaşları hayır biraz sonra kumar oynamaya gideceğim. Kumar bana daha zevk veriyor dediğinde işin boyutunun nerelerde olduğunu daha iyi anlamak imkanı buldum.

İş hiç de iyi bir durumda değil.,

Mahallemde bir ağabeyim iddia ve at yarışlarında ömrünü ve servetini harcadığını yakinen şahit oldum. Ağabeyinin dediğine göre birkaç ev bu kumar illetinde gitmiş durumdaydı.

Demem o ki ülkem geneli halkımız diğer toplumsal hastalıklarda olduğu gibi kumarda da oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Bu hastalıkla baş edebilmemiz için öncelikle yasak koymaktan ziyade bu hastalıklı insanların eğitimden geçirilmesi lazım gelmektedir. Aksi durumlarda daha çok aileler bu kumar illetinden dolayı dağılma yaşayacaktır. Çünkü kişi kumarda para kaybettiğinde sadece kendisine değil eşine ve çocuklarına da zarar vermektedir. Çünkü kumar sebebiyle aile içi ekmek parasını kumarda kaybetmektedir. Sonuçta da hanım bir yere daha dayanmakta fakat iş o boyutlara gelmekte ki sonuçta da hanım çocuklarını alıp babasının evine gitmek zorunda kalmaktadır. Çünkü ekmek parası kumarda kaybedildiğinden hanım çocuklarına ve evine bakması doğal olarak imkansız hale gelmektedir.

Konu hem aile hem de toplumsal olarak büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bundan dolayı devletimiz kumar oyunlarına hem yasak koyacak hem de insanımızı her yönüyle bu toplumsal hastalıklara karşı internette kumar oynama gibi uyarması lazım gelmektedir. İnternette kumar oyunlarına yasak getirilmelidir.

Ailenin selameti için kumara dur de…