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"Ailenin korunması hakkı" sempozyumda ele alınacak

TİHEK tarafından, "İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı" konulu 2. İnsan Hakları Sempozyumu, 2-4 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek

25 Ocak 2019 Cuma 12:15
"Ailenin korunması hakkı" sempozyumda ele alınacak

ANKARA (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, "İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı" konulu, 2. İnsan Hakları Sempozyumu, 2-4 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

TİHEK'den yapılan açıklamaya göre, ailenin korunmasının, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta, toplum ve devlete bir görev olarak yüklendiği belirtildi.

Bu çerçevede TİHEK, akademik yayın ve sempozyum yoluyla ailenin korunması hakkındaki literatüre katkıda bulunmak, yaşanan sorunlara çözüm aramak ve bu konuda gündem oluşturmak amacıyla 2-4 Mayıs'ta Ankara'da "İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı" konulu 2. İnsan Hakları Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Katılımın ücretsiz olacağı sempozyum, "Toplumun Temel Dinamiği Olarak Aile", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ailenin Korunması Hakkı", "İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı" ve "Aile Sorunlarının İnsan Haklarına Etkisi" olmak üzere dört başlık altında değerlendirilecek.

- Bildiri için son başvuru tarihi 20 Şubat

Sempozyumda tebliğ sunmak isteyenler, bildiri özetlerini, 20 Şubat'a kadar "[email protected]" adresine e-posta aracılığıyla iletebilecek.

Sempozyumda sunulan bildiriler, daha sonra kitap haline getirilecek. Ayrıca, sempozyumda sunulma imkanı bulamayan bildiriler de hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlamak kaydıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi'nin 2. sayısında yayımlanabilecek.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:15
  1. 2. İnsan Hakları Sempozyumu
  2. İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı
  3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)

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