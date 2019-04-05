Ailenin "Kader"i de evle birlikte yandı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da evlerinde çıkan yangın sırasında uyuyan eşi ve 2 çocuğunu uyandırıp hayatını kurtaran ancak kendisi mahsur kalınca vücudunun yüzde 70'i yanan Kader Gültekin, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyünde 2 çocuğu ile yaşayan Kader (20) ve Fethullah Gültekin (22) çifti, yaklaşık bir ay önce sobayı yaktıktan sonra uyudu.

Sabah saatlerine doğru evde çıkan yangını fark eden Kader Gültekin, eşi Fethullah'ı uyandırıp evde yangın çıktığını ve çocukları alıp dışarı çıkarmasını istedi.

Fethullah Gültekin, çocuklarını alıp evden çıkardığı anda eşi Kader Gültekin'in de dışarı çıkmasını istedi.

O esnada televizyonun patlamasıyla korkudan dışarı çıkamayıp pencereye doğru koşan genç kadın, bayılıp içeride mahsur kalınca yangında ağır yaralandı.

Vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Kader Gültekin, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Gültekin, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır merkezin yoğun bakım servisinde tedavi gören Gültekin'in yaşam mücadelesi sürüyor.

Fethullah Gültekin eşine, çocukları da annelerine kavuşacağı günü bekliyor.

- "Eşim kendini pencerenin önüne atıp bayıldı"

Fethullah Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde eşini beklediğini söyledi.

Yaşadığı olayı unutamadığını ifade eden Gültekin, "Sabaha doğru evimiz yandığında eşim bizi uyandırdı. Uyanınca eşime peşimden gel dedim ve çocukları odadan alıp dışarıya çıkarmak istedim. Evden dışarı çıktığımız anda televizyon patladı ve evdeki yangın da iyice büyümüştü. Eşim korkudan dışarı gelemedi, kendini pencerenin önüne atarak bayıldı." dedi.

Gültekin, dışarı çıktıklarında evdeki yangının daha da büyüdüğünü anlatarak, eşi sayesinde 2 çocuğu ile kendi hayatlarının kurtulduğunu dile getirdi.

Daha sonra komşularının yardımıyla eşini yangından kurtardıklarını belirten Gültekin, şöyle devam etti:

"Komşuların yardımıyla pencereyi kırarak eşimi buradan çıkardık. Sonra itfaiye, ambulans gelip eşimi hastaneye kaldırdılar. 1 aydır da Erzurum'da yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavisi sürüyor. Tek isteğim eşimin kurtulması, dua bekliyoruz."

- "Eşim olmasaydı hepimiz yanmıştık"



Gültekin, eşini çok sevdiğini belirterek, "Eşim olmasaydı hepimiz yanmıştık. Yangından dolayı evde kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Ev bizim değil, eşyamızın hepsi yandı. Çocuklarım yakınlarıma sığındı. Çaresiz kaldım. Allah devlete zeval vermesin, bize yardımcısı olsunlar, evsiz, yuvasız kaldık." ifadelerini kullandı.

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri de vücudunun yüzde 70'i yanan Kader Gültekin'in hayati tehlikesinin devam ettiğini, vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derecede yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

