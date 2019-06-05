Ailelerin silahlı kavgasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında tarladaki sulama borularının sökülmesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada aralarında çocukların da bulunduğu A.A, S.A, M.A.A, M.E.A, M.A ve Ö.A, M.A ile 3 yaşındaki Cizre A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara Hilvan Şehit Halil Şıltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Cizre A.’nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için mahallede güvenlik önlemi aldı.

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