0553 313 94 23

Ailelerin kavgasında kan döküldü! Çevik Kuvvet araya girdi

İzmir'de aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

01 Ekim 2019 Salı 08:25
Ailelerin kavgasında kan döküldü! Çevik Kuvvet araya girdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Salih Omurtak Mahallesinde, iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında O.S. (37), Selahattin Bakır (39) ile kardeşi Gökhan Bakır (22) ve Barış P'yi bıçaklayıp kaçtı.

Çevik Kuvvet devreye girdi

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Selahattin Bakır müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Gökhan Bakır'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi. Hastanedeki kalabalık takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ekiplerince dağıtıldı.

Zanlı ve babası yakalandı

Öte yandan, şüpheli O.S, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. O.S'nin babası O.S. de gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Selahattin Bakır'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 08:25
  1. bıçaklı kavga
  2. husumet bulunan iki aile
  3. Selahattin Bakır
  4. Gökhan Bakır
  5. 112 Acil Servis
  6. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. Çevik Kuvvet
  8. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği
  9. İzmir Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilipak’tan bomba ‘ahlâk ve maneviyat’ çıkışı!
    1. Dilipak’tan bomba ‘ahlâk ve maneviyat’..
    2. FETÖ'ye darbe! 20 şüpheliye gözaltı
    3. “İsraf politikası” balonu patladı!..
    4. Asgari ücret düşecek mi? Evli ve çocuk..
    5. EPDK yasağı kaldırdı! Geri dönüyor
    6. İstanbul turizmde Barcelona ve..
    7. Fehmi Koru'dan ilginç Cumhur İttifakı..
    8. Sağlık personeli alım ilanı! Hacette..
    9. Dolar/TL'de iyimser hava! İşte son..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Meteoroloji açıkladı: Tüm yurtta...
    12. Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli..
    13. Ailelerin kavgasında kan döküldü
    14. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı 1 yıl..
    15. Taşeron işçi ikramiye asgari ücret..
    16. Peru'da siyasi kriz! Birbirlerini fesh..
    17. Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan..
    18. Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman..
    19. Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor
    20. Uçuşlarda yeni dönem başlıyor!
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken manevi değişimi
    Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken manevi değişimi
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular