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Aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk getirildi

Irak'ta ebeveynleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk, Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara'ya getirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:07
Aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk getirildi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Salihiye  Yetimhanesi'nde bulunan 5'i 3 yaşın altındaki 17 Türkçocuk önceki gece Ankara'ya  getirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim  edildi.

DEAŞ'a katılan ebeveynlerinden haber alınamayan çocukların Ankara'ya  getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 5 kişi refakat etti.  Büyükelçilik görevlilerince yetimhaneden teslim alınan çocuklar, Irak  Havayollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Çocuklar, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın başında olduğu  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim  edildi.

Çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:07
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