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Aileleri DEAŞ'a katılan 17 çocuk Türkiye'de

Irak'ın Bağdat şehrinde bulunan bir yetimhanede kalan ve aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 17 çocuk Türkiye'ye getirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
Aileleri DEAŞ'a katılan 17 çocuk Türkiye'de

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nde bulunan 5'i 3 yaşın altındaki 17 Türk çocuk önceki gece Ankara'ya getirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

IŞİD'e katılan ebeveynlerinden haber alınamayan çocukların Ankara'ya getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 5 kişi refakat etti.

Büyükelçilik görevlilerince yetimhaneden teslim alınan çocuklar, Irak Havayolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Çocuklar, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan'ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim edildi.

Çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
  1. Ankara
  2. Irak
  3. DEAŞ

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