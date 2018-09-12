Ailelere Reyhanlı teröristini paketledi, aileler mezarlıklara koştu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinden büyük sevinç duyan hayatını kaybedenlerin yakınları, yitirdikleri sevdiklerinin mezarlarına koştu.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Reyhanlı’da 2013 yılında düzenlenen, 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine hem sevinç hem de hüzün yaşattı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret eden aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Saldırılarda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyledi.

Patlamada 1 oğlunu kaybeden 2 oğlu da yaralanan Erdemci, ''Yakalanma haberini alınca sevinçten mi üzüntüden mi bilmiyorum ağlamaya başladım. Hem sevinç hem de hüznü bir arada yaşadım. Bir nebze de olsa bombayı hazırlayanlardan birinin yakalanması sevindirdi.'' dedi.

Saldırıda parmağı olan tüm suçluların yakalanması temennisini dile getiren Erdemci, ''Haberi aldığım zaman evladıma gitmek istedim. Mezarını ziyaret ederek dualar ettim, her gittiğimde aynı acıları yaşıyorum. Umarım yakalanan ve bu saldırıları yapanlara idam cezası verilir. Devletimizden Allah razı olsun. 28 yaşında evladımı kaybetmek kolay değil, daha 6 aylık evladına doymadı benim çocuğum.'' diye konuştu.

Diğer aileler de kaybettikleri yakınlarının mezarlarına çiçek bırakarak dualar etti.