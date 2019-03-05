Ailelerden Başkan Fadıloğlu’na yoğun ilgi

İlçenin farklı mahallelerinde ikamet eden aileleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşı yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, vatandaşa 31 Mart günü yapılacak seçimin önemini anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, periyodik olarak ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor. Merveşehir, Onatkutlar, Atakent, Kayaönü, 8 Şubat, Karacaoğlan, Mevlana, İbrahimli, Emek, İncilikaya mahallelerinde ikamet eden ailelerle buluşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Her ziyaret ettiği mahallede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti. Kadınların da sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışmalarla ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdi.

Vatandaşa kendi döneminde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Fadıloğlu, 31 Mart gününün önemine vurgu yaptı. Son 17 yılda elde edilen kazanımların göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak millete hizmet yolunda hız kesmeden yollarına devam edeceklerini kaydetti.

İnsan merkezli hizmetler temel ilkemizi oluşturacak

İstikrar ve büyümenin önemine işaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“31 Mart günü sadece belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarların seçim günü olmayacak. Halkımız çok kritik bir tercihte bulunacaktır. Halkımız, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyarsa inanıyorum ki çok güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını unutmamamız gerekiyor. Milletimiz bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi sandıkta verecektir. Halkımızdan çok güçlü bir destek bekliyoruz. Bizler de tekrar seçildikten sonra tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet yolunda hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Önceki dönemlerimizde olduğu gibi yeni dönemde de insan merkezli hizmetler temel ilkemizi oluşturacak.”