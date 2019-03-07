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Aileler yarışıyor setini kadınlar bastı

Ronaldo ile reklam filminde oynayan Ümmiye Teyze, 4 kadın arkadaşı ile birlikte Kadınlar Günü için TRT’nin Aileler Yarışıyor programına katıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:55
Aileler yarışıyor setini kadınlar bastı

Ronaldo ile reklam filminde oynayan Ümmiye Teyze, 4 kadın arkadaşı ile birlikte Kadınlar Günü için TRT’nin Aileler Yarışıyor programına katıldı.


Staff Film’in yapımcılığını üstlendiği TRT 1’in efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor yine eğlenceli bir çekime ev sahipliği yaptı. Kadınlar Günü için hazırlanan bölümün konukları bir dönem Ronaldo ile reklam filminde oynayarak büyük ses getiren Ümmiye Teyze ve arkadaşları oldu.


Ümmiye Teyze ve arkadaşlarının karşı masadaki rakipleri ise kaportacı, İETT şoförü, beyaz eşya tamircisi, taksi şoförü ve kuryelik mesleğinde görev yapan 5 başarılı kadın oldu. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bölümün çekimlerinde Ufuk Özkan, kadın yarışmacılar ve kadın izleyiciler ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:55
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