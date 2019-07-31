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Aileler endişeli! 85 Türk TIR'ı gümrükte bekletiliyor

Suudi Arabistan makamları, hiçbir gerekçe göstermeden 85 tane Türk TIR'ını gümrükte bekletiyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
Aileler endişeli! 85 Türk TIR'ı gümrükte bekletiliyor

Suudi Arabistan makamları, 85 Türk TIR'ını 10 gündür hiçbir gerekçe göstermeden gümrükte bekletiyor.

AA muhabirine konuşan Türk şoförlerden Arif Vural, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 21 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti.

Henüz bilgi yok

Limanda resmi kontrollerden geçtiklerini dile getiren Vural, ardından bekletme sahasına alındıklarını ve 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini aktardı.

Suudi Arabistanlı gümrük memurları ya da limandaki diğer çalışanların kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen Vural, ne zamana kadar bekletileceklerini bilmediklerini ifade etti.

Aileleri endişeli

Araçlarındaki yüklerin tekstil ve gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Türk TIR şoförü, evlerinden uzakta kaldıklarını ve ailelerinin de durumlarından endişe duyduğunu dile getirdi.

Arif Vural, aşırı sıcak iklim nedeniyle bazı arkadaşlarının rahatsızlık yaşadığını belirterek, Türk yetkililere kendileriyle yakından ilgilenilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye yakından takip ediyor

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk TIR'larının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
  1. Suudi Arabistan
  2. TIR
  3. Türk şoförlerden Arif Vural
  4. İskenderun Limanı
  5. Kızıldeniz
  6. Duba Limanı
  7. Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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  • HaktanHaktan21 dk önce
    Çok o çocuğu bir ülke
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 38 dk önce
    Tūrkiye ye, Zorluk Çıkarmak Zarar Ettirmek İçin Yapıyorlar. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • uyan tcuyan tc42 dk önce
    yahudi var bu işlerin arkasında tc ye hep her yerden köstek olmaya çalışıyorlar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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