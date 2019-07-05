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Aileler dikkat! O vitamin eksikse bebeğinizin sağlığı tehlikede

Bebeklerdeki D vitamini eksikliği, yetişkinlik döneminde hipertansiyon gibi büyük sorunlara neden olabilir.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
Aileler dikkat! O vitamin eksikse bebeğinizin sağlığı tehlikede

Yeni bir araştırma; D vitamini düzeyi düşük olan çocukların, yetişkinlik çağında hipertansiyon geliştirme risklerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bebekler doğduğunda, çocuk doktorları hem anneyi hem de bebeği D vitamini takviyesi almaya teşvik edebilir. Bebeklerin doğduğunda alabilecekleri küçük D vitamini damlaları vardır, böylece temel vitaminlerini alabilirler.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar çoğu bebek ve yeni annenin D vitamini düzeyinin düşük olduğunu ve bu vitamin eksikliğinin aslında kısa ve uzun vadeli bir soruna yol açabileceğini göstermiştir.

Hipertansiyona yol açıyor

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayınlanan araştırma, yeterli D vitamini seviyesine sahip çocuklarla karşılaştırıldığında, düşük seviyeye sahip çocukların %60'ında 6 ila 18 yaşları arasında yüksek kan basıncı olduğunu göstermiştir. Araştırmada, erken çocukluk döneminde sürekli düşük D vitamini seviyesine sahip çocukların 3-18 yaşları arasında hipertansiyon geliştirme riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir.

Son yıllarda çocuklarda yüksek tansiyon büyük ölçüde artmaktadır. Yüksek tansiyon, çocuklar büyüdükçe daha büyük bir problem haline geliyor. Sağlıksız kan basıncı, kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok farklı sağlık sorununa yol açabiliyor. Çalışmanın baş yazarı Dr. Guoying Wang, "Bulgularımız, hamilelik ve erken çocukluk döneminde ek D vitamini eksikliğinin taranması ve tedavisinin, yaşamın sonraki dönemlerinde yüksek tansiyonu azaltmada etkili bir yaklaşım olabileceği olasılığını artırıyor.” dedi.

D vitamini, insanların güneşten yeterince doğal olarak aldıklarına inanmadıkları takdirde farklı yollardan alınması gereken çok önemli bir vitamindir. D vitamini kemik ve diş sağlığının korunmasına, bağışıklık sisteminin ve sinir sisteminin desteklenmesine, insülinin düzenlenmesine ve akciğer fonksiyonunun desteklenmesine yardımcı olabilir.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
  1. D vitamini
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