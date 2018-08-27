Aileler dikkat! Bonzai bitti yeni tehlike ‘Skunk’

Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda “skunk” adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde yapılan uygulamalarda H.Ç isimli şahsın üzerinden 1.29 gram esrar maddesi, S.Y isimli şahsın üzerinden 0.92 gram “skunk” isimli uyuşturucu madde, E.S.K ve E.C.G isimli şahısların üzerinden ise yine 19.50 gram “skunk” isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslar yapılan işlemlerin ardından Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

HEM UYUŞTURUCU TİCARETİ, HEM DE HIRSIZLIK

Taşpınar Mahallesinde de uyuşturucu madde ticareti yapmakta olan H.M.D ve A.T isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar aynı zamanda farklı günlerde de inşaattan şantiyesinden almış oldukları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan H.M.D ve A.T isimli şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.