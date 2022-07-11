4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı!

Nevşehir'de bir aile kurban etini evdeki kıyma makinesinde çekmek istedi ama beklemedikleri feci bir olay yaşadılar.

Eti kıyma makinesi için hazırladıkları sırada 4 yaşındaki, çocukları hızla bir hamle yaptı ve elini kıyma makinesine soktu.

Korkunç olayda yaralanan talihsiz çocuk, kıyma makinesi ile beraber Ürgüp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

T.Ö.'nün sıkışan eli burada Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuk da tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.