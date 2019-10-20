0553 313 94 23

Aileler de devreye girdi! Gri listedeki 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ailelerin çabasıyla gri listedeki iki teröristin Van'da teslim olduğunu duyurdu.

20 Ekim 2019 Pazar 15:23
Aileler de devreye girdi! Gri listedeki 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır içi veya dışında yapılan operasyonlar sonucunda PKK'da çözülmelerin hızlandığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırmıştır" denildi.

Aileler de ikna çalışmasına katıldı

Van kırsalında 300 bin lira ödüllü gri listede arananlar listesinde yer alan iki teröristin ailelerin de çabasıyla teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlar da 300 bin TL ödülle gri liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:23
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. gri listedeki
  3. PKK
  4. Van kırsalı
  5. teröristler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar'a asker selamı sürprizi
    1. Bakan Akar'a asker selamı sürprizi
    2. Frank Hoogerbeets uyardı! ‘Mart’ın ilk..
    3. İngiltere'den Barış Pınarı Harekatı..
    4. 'Okul servisi' süsü verip soygun..
    5. Hindistan'da 'yok artık' dedirten..
    6. PKK’lı isim “TSK katliam yapıyor”..
    7. Aileler de devreye girdi! Gri..
    8. Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması
    9. Kayıkla göle açıldı, 67 kilogramlık..
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    11. Davutoğlu’ndan Trump’ın mektubuna sert..
    12. Destici’den mektup tepkisi: Gereken..
    13. Türkiye'ye kalleş plan! Sınırdan 6..
    14. Lavrov'dan ABD'ye çağrı: Biz hazırız!
    15. Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Ya..
    16. Barış Pınarı Harekatı üzerinden TSK’ya..
    17. Yazar Sevgili tehlikeye dikkat çekti:..
    18. 8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat..
    19. Teröristlerden sınır karakoluna saldırı!
    20. 20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?..
    21. Genç evlilik mağduru Tıraş sözde kadın..
    22. Türkiye 120 saatin dolmasını..
    23. Lübnan'daki orman yangınlarıyla ilgili..
    24. Galatasaray Real Madrid maçı..
    25. 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı..
    26. Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler..
    27. Antalya'nın tarihinde bir ilk! Rekor..
    28. Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve..
    29. Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    30. İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı