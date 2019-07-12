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Aileler canlı müzik eşliğinde havuzda eğleniyor

Tarsus Belediyesi bünyesinde yer alan su parkı, haftada bir gün perşembe akşamları canlı müzik eşliğinde ailelere hizmet vermeye başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:36
Aileler canlı müzik eşliğinde havuzda eğleniyor

Tarsus Belediyesi bünyesinde yer alan su parkı, haftada bir gün perşembe akşamları canlı müzik eşliğinde ailelere hizmet vermeye başladı.


Tarsus Belediyesi bünyesinde yer alan Su Parkı, bu sezon öğrenci ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yapılan düzenlemeler ile kalitesi yükseltilerek hizmet vermeye devam eden su parkında vatandaşlar, tesislere gelerek yüzme havuzu ve tesis içerisindeki kafeteryadan faydalanıyor. Bunun yanı sıra su parkı, haftada bir gün perşembe akşamları canlı müzik eşliğinde ailelere hizmet vermeye başladı. Etkinliğin ilk gününde kimi aileler canlı müzik dinlemenin keyfini yaşarken kimisi de sıcak yaz gecesinde havuzun serin suyunda doyasıya eğlendi. Yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getiren vatandaşlardan 37 yaşındaki Güler Gen, ’"Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a çok teşekkürler, bize bu fırsatı verdiği için ona minnetarız. Ona her şey için çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Su parkı Müdürü Gani Nazlıgül ise "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren her perşembe akşamı havuzumuz ailelerimize açık olacak, tabi kafeteryamız da açık ve bu akşama özel canlı müzik de yapacağız. İnsanlarımız serinliyorlar, eğleniyorlar biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatları doğrultusunda eğiten, üreten, sağlıklı ve kültürlü bir Tarsus için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:36
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