0553 313 94 23

Sosyal medya aile içi iletişimi sarsıyor

Gelişen teknoloji ve hayatımızın her alanına giren sosyal medya, toplumsal yapımızın yanı sıra aile kurumunu da tehdit ediyor.

28 Nisan 2019 Pazar 12:32
Sosyal medya aile içi iletişimi sarsıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan, teknoloji bağımlılığının temel sebeplerinden birisinin de aile içi iletişimin, daha önce olmadığı kadar zarar gördüğünü söyledi. Aile içi iletişimin dışında, yine aileyi ilgilendiren bir başka konunun çocukların sosyal medya kullanımları olduğuna dikkati çeken Doğan, "Ergenlik çağındaki çocukların oyun oynama alışkanlıkları üzerine yaptığımız bir çalışma, bize ailelerin çocukların sosyal medyada nasıl zaman geçirdiklerini, oynadıkları oyunların içeriklerini bilmediklerini gösterdi. Çocuklarımızın yanımızdayken bile güvende olamayabileceklerini göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

Mahremiyet sorunu var

Sosyal medyanın "görmek" ve "görülmek" noktasında iki dinamik üzerine kurulduğunu belirten Doğan, "Mahremiyet bu iki dinamikle de ilintili bir kavram. Görüldüğümüz zaman bizim mahremiyetimiz, gördüğümüz zaman karşımızdaki kişilerin mahremiyetlerinin ihlali bir soru işareti olarak karşımızda duruyor" dedi. Son yıllarda mahremiyet üzerine yürütülen çok fazla çalışma olduğunu anlatan Doğan, "Neredeyse tüm çalışmalar mahremiyetin sınırlarının daraldığı, kişiye özel hale geldiği ve denetlenemediğine vurgu yapıyor. Mahremiyetin sınırlarının daralmasına bir örnek vermek gerekirse; ailemizle birlikte zaman geçirdiğimiz yere yani evimize insanları davet ederken seçici olmaya özen gösteririz. Ancak evimizde çektiğimiz görüntüleri sosyal medyada yüzlerce kişinin önüne sermekte bir beis görmüyoruz. Evimizin her yerini, çocuklarımızın her halini, tüm sevinçlerimizi (üzüntülerin paylaşılması hâlâ çok kolay değil) paylaşıyoruz" diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:32
  1. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan
  2. teknoloji
  3. iletişim
  4. sosyal medya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gasp zanlısı tutuklandı
    1. Gasp zanlısı tutuklandı
    2. Tavuk yüklü hafif ticari araç..
    3. İnternetle hayatı kolaylaştırdı birçok..
    4. Lübnanlılardan Ermenilere tepki,..
    5. 2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi
    6. ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK..
    7. “Irak’ta ciddi bir potansiyel görüyoruz”
    8. Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın..
    9. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    10. Bahar geldi mesire alanları doldu taştı
    11. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:..
    12. 5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı
    13. "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var,..
    14. Başak borsası
    15. Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    16. "Savunma Ar-Ge’mize de..
    17. Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için..
    18. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü,..
    19. Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik..
    20. Afgan gencin şüpheli ölümü
    21. Ayağının üzerinden otomobil geçen genç..
    22. Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı..
    23. Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda
    24. Şahinbey’de asfalt sezonu başladı
    25. 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
    26. Hokeyin sultanları süper lige hızlı..
    27. Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu
    28. TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında
    29. Derik zeytinyağı dünya markaları..
    30. Ailede iletişim tehdit altında
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak