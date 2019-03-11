0553 313 94 23

Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü programı

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü programı

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.


Aile Yaşam Merkezi tarafından kadınlar gününe özel bayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir program düzenlendi.


Tarihi Taşhan’da düzenlenen programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan,Belediye Başkanı Mete Memiş,eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile çok sayıda davetli katıldı.


Program öncesi Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş,masaları tek tek dolaşarak davetlilerin kadınlar gününü kutladılar.Daha sonra Başkan Memiş kısa bir selamlama konuşması yaparak Bayburt’un önemli manevi önderlerinden Celali Baba’nın bir şiirini okudu. İkramların yapıldığı programda ise kadınlar gününe özel bayan sanatçı tarafından konser verilirken çevre farkındalığı oluşturmak adına bez pazar torbası ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu kültür ve sanata ilişkin projelerini açıkladı
    1. İmamoğlu kültür ve sanata ilişkin..
    2. Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı olayda..
    3. Melikgazi BESK Samsun’dan mutlu döndü
    4. Başkan Yazgı: “Mehmet Akif Ersoy..
    5. Kaymakam Öztürk’ten ‘12 Mart İstiklâl..
    6. Kemoterapi nedir? Kemoterapi tedavisi..
    7. Kaza yapan arkadaşları için birlik..
    8. Pegasus, 2 ayda 4,37 milyon yolcu..
    9. Fenerbahçe Comolli'nin biletini kesti!..
    10. AK Parti'nin Şırnak mitingi
    11. Böbrek hastalığı erken teşhisle..
    12. ATB, üyelerini Olivtech fuarı ile..
    13. Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı!
    14. Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi..
    15. AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret
    16. Apse nedir? Dişte apse oluşumu nasıl..
    17. “Küresel Finans Merkezleri Endeksi”..
    18. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi..
    19. Görenler şaşkına döndü! İsrail'de..
    20. “Nostalji iskelesi sahile canlılık..
    21. Bahçeli: Ezanı ıslıklamak küfrü..
    22. Kangal’a 500 milyon liralık yatırım..
    23. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    24. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    25. Mansur Yavaş, seçim çalışmaları..
    26. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    27. Mürüvvet Yaradılmış davası sürüyor
    28. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    29. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    30. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...