Aile Yaşam Merkezi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı
Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.04 Mart 2019 Pazartesi 16:10
Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.
Aile Yaşam Merkezi tarafından kadınlar gününe özel bayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir program düzenlenecek.Yapılan açıklamada 8 Mart Cuma günü saat 17.00’de tarihi Taşhan’da düzenlenecek olan programa tüm bayanlar davet edildi.
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