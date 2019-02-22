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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdüründen Rektör Aldemir’e ziyaret

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik,ADÜ Rektör Prof.

22 Şubat 2019 Cuma 08:12
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdüründen Rektör Aldemir’e ziyaret

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik,ADÜ Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek; “Aile yapısı sağlam olan toplumlarda sağlıklı nesiller yetişir. Bu da toplumun sağlam ve güçlü olmasına katkı sağlar. Okuldaki eğitim, aileden edinilen bilginin üzerine inşa edilir. Üniversitemizin de önceliği, öğrencilerinin değişen dünyada her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır” dedi.


Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:12
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