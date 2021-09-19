Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni Koronavirüs Rehberi

Yeni Akit Ankara

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulama süreci ve sonrasında hizmet alanların ve personelin sağlığını korumak, güvenliğini temin etmek için normalleşme sürecinde kuruluşların alması gereken önlemler ve prosedürler hakkında, bilgilendirme amaçlı rehber hazırlandı. Kuruluşlara yönelik hazırlanan Koronavirüs Rehberi tüm illere gönderildi. Rehberde, Şubat 2021 itibariyle başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı bildirildi. Bu kapsamda Şubat 2021’de ilk doz aşılar, Mart 2021 ayında ikinci doz aşıların tamamlandığı belirtilerek, kuruluşlarda aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, aşılamaya rağmen bazı tedbirlerin tüm kuruluşlarda devamının sağlandığı kaydedildi. Üçüncü doz aşı uygulamasının, Temmuz-Ağustos aylarında engelli ve yaşlı bakım kuruluşları genelinde gerçekleştirildiği bildirilerek, salgın ile mücadele sürerken, toplumsal yaşamın farklı alanlarında alınan tedbirlere ek olarak kuruluşlardaki bazı tedbirlerin yeniden hatırlatılması ve güncellenmesi ihtiyacının olduğu ifade edildi.

Tedbirlerine devam edilecek

Rehbere göre, resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde normalleşme dönemi ile sürdürülen maske, mesafe ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere tüm Covid-19 tedbirlerine devam edilecek. Resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan tüm personelin, imkanlar dahilinde, çalıştıkları katta ve görevde sabitlenerek katlar arası olası bulaşa karşı önlem alınması gerekecek. Aşı süreçlerinin tamamlanması için bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak. Tüm kuruluşlarda personel, engelli ve yaşlı sakinlere, İçişleri Bakanlığı’nın 31.08.2021 tarih ve 13807 sayılı Genelgesi hükümleri uygulanacak. Aşı uygulaması çalışmalarında engelli ve yaşlı sakinlerden aşı sürecini tamamlamamış olanların aşı süreçlerinin tamamlanması için yönlendirilmesi, aşı süreci başlamamış olanlara ise aşı sürecine ilişkin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve bu konuda İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerinden ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformundan (covid19asi.saglik.gov.tr/) destek almaları sağlanacak. Kuruluşta sakin ve personel dahil olmak üzere gerçekleşen tüm pozitif vakalarda kuruluşta 10 günlük karantina ve ilaç süreçlerine uyulacak. Bu noktada kuruluşa gelecek olan filyasyon ekibinin verdiği tedavi süreçleri uygulanacak ve 10 günün sonunda PCR testi sonucu negatif olan kişiler için karantina sonlandırılacak. Kuruluşta Covid-19 pozitif kişi sayısı engelli, yaşlı sakinler ve personel dahil olmak üzere kuruluş mevcudunun yüzde 20’sinin üzerine çıkması durumunda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınarak kuruluşta 10’ar günlük vardiya düzenine geçilecek. Vardiya düzeni 10+10 toplamda 20 günü aşmayacak şekilde planlanacak ve 20 günlük süre sonunda tüm kuruluşta PCR testi uygulanmasının ardından normal vardiya düzenine geri dönülecek. Kuruluşa yapılan tüm girişlerde HES kodu alma ve beyan etme zorunluluğu devam edecek. Ziyaretler kuruluşça uygun görülen şekilde devam edecek. Ayrıca rehberde, tüm engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ziyaret kısıtlılığının devam ettiği hatırlatıldı. Buna göre, yalnızca talep eden sakinlerin aile üyeleri için kuruluşça uygun görülen şekilde, sürede ve kontrollü olarak aile ziyaretlerine izin verilebilecek ancak dijital ve görüntülü görüşmelere devam edilecek. Rehbere göre, kuruluşlara yapılan tertip, nakil ve yerleştirmelerde; Covid-19 aşısı yapılıp ikinci doz aşıdan sonra en az 15 gün geçmiş olması ve bunu aşı kartıyla belgelemesi ya da aşı olmamış kişiler için PCR testi olması sağlanarak kuruluştaki izolasyon odasında izolasyonda kalması şartı aranacak. Aşı olmuş kişilerden PCR testi sonucu negatif çıkanların izolasyona gerek kalmadan kuruluşa kabulünün yapılacak. Kuruluşa yapılan tertip, nakil ve yerleştirmelerde HES kodu alma ve beyan etme zorunlu olacak.

