Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri daha etkin çalışacak

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aile ve dini rehberlik bürolarının adı "Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri" olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde faaliyet gösteren aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinin çalışma usul ve esasları ile buralarda çalışan personelin görev ve yetkilerini düzenleyen yeni yönerge yayınlandı.

Buna göre görüşme odası, eğitim salonu, çocuk oyun alanı, kütüphane/okuma salonu ve mescit gibi nitelikleri tek mekanda barındıran aile ve dini rehberlik bürolarının adı "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" olarak yenilendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi de yeni yönergeyle yürürlükten kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet ışığında aile hakkında sahih dini bilgiler sunma, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla 385 büroda aile ve dini rehberlik hizmeti veriliyor.