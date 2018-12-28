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‘Aile’ töreni yarın Sultanahmet’te

Türkiye’deki öncü aile kurumlarının bir platform etrafında bir araya gelerek düzenledikleri 2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri Töreni için geri sayım başladı.

28 Aralık 2018 Cuma 16:41
‘Aile’ töreni yarın Sultanahmet’te

YENİAKİTCOM.TR - Aileyi yıkmak için değil yaşatmak için kurulan Aile Platformu, İyilik İnsan Hakları Derneği ve Dünya Çocuk Hakları Derneği bu yıl bir ilke imza atıyor. Aile düşmanı karanlık odaklara karşı bir araya gelen aile dernekleri, farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Bu kapsamda kolları sıvayan aile dernekleri, 2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri Töreni için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ödül töreni, 29 Aralık Cumartesi günü İstanbul Sultanahmet’teki Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Aile birliğine tehdit oluşturan yasa ve uygulamalara dikkat çekilecek törende Gazetemiz Akit’e de ödül verilecek.

Aile Hakları töreninde kapsamlı bir konferans da katılımcıları bekliyor. Törende, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Avukat Süleyman Arslan, “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması” başlıklı bir konferans icra edecek.

 

www.yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:41
  1. İstanbul
  2. Aile Hakları İyilik Ödülleri Töreni
  3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
  4. TİHEK
  5. Süleyman Arslan
  6. Türkiye Yazarlar Birliği

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