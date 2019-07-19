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Aile rolü yapan dolandırıcılar tutuklandı

Hatay’dan gelerek Kayseri’de evlilik vaadiyle bir vatandaşın 40 bin lirasını dolandıran 5 kişilik yabancı uyruklu grup, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:03
Aile rolü yapan dolandırıcılar tutuklandı

Hatay’dan gelerek Kayseri’de evlilik vaadiyle bir vatandaşın 40 bin lirasını dolandıran 5 kişilik yabancı uyruklu grup, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı. Sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar çeşitli illerde vatandaşların 2 milyon lirasını dolandırdıkları tespit edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 51 yaşındaki Ş.Ö. ve oğlu 29 yaşındaki G.Ö.’nün evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay’da kendisini sözde evlenecek kadının babası olarak tanıtan yabancı uyruklu M.J. (41), sözde evlenecek olan kadının M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu kadınları şahısları alarak Kayseri’ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.’ye düğün takısı olarak taktıklarını, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.’nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.’nin Hatay’dan kiraladığı araç ile Kayseri’ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile kadınları alarak Kayseri’yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.


Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Hatay’da olabileceklerini değerlendirerek, kente gitti. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler 5 kişiyi yakalayarak Kayseri’ye getirdi.


Şüpheli şahısların benzer yöntem ile Afyon, Aksaray ve Adana’da vatandaşların yaklaşık 2 milyon lirasını dolandırdıkları tespit edildi. M.J., S.E.H., M.J., M.A.E. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Sahte aile takı beğendi, mağdur para saydı


Öte yandan, evlilik vaadiyle vatandaşı dolandıran şahısların kuyumcudaki alışverişleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler takı beğenirken, mağdurun ise ziynet eşyalarını almak için vereceği parayı saydığı görülüyor. Ayrıca şüphelilerin, altınları aldıktan sonra koşarak kaçtıkları da çevredeki kameralarca saniye saniye kaydedildi.


M.J., S.E.H., M.J., M.A.E. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:03
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