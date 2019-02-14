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‘Aile olmak’ film ve fotoğraflarla anlatıldı

Kahramankazan Belediyesi, Kadın Birliği Platformu (KABİP) ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliğinde ‘Aile olmak’ temasıyla gerçekleştirilen 2.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
‘Aile olmak’ film ve fotoğraflarla anlatıldı

Kahramankazan Belediyesi, Kadın Birliği Platformu (KABİP) ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliğinde ‘Aile olmak’ temasıyla gerçekleştirilen 2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı.


Kahramankazan Belediyesi tarafından STK’lar ve KABİP’in işbirliğiyle gerçekleştirilen ’Aile olmak’ temalı 2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde önemli yeri olan ilçelerine tüm Türk milletinin kahramanlığının sembolü olarak 81 il, 957 ilçe adına ‘kahraman’ unvanı verildiğini anımsatan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak destan yazan necip milletimizle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.


Ertürk, ortak değerlere sahip milli ve manevi şuura sahip gençlerin yetişmesi için belediye olarak ellerinden geleni gayreti gösterdiklerini belirterek, “Kültürümüzün ve sanatımızın yaşatılması bu anlamda yeni sanatçılarımızın yetişmesi için çalışıyoruz. Kültür ve sanat alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu. Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana ilçede yaşanan değişim ve gelişimi katılımcılara anlattı.


KABİP Başkanı Nagihan Çıtak da, “Amacımız, giderek yok olmaya başlayan değerlerimizi genç ve gelecek nesillere özgün, eğlenceli, düşündürücü ve renkli bir şekilde aktarmak, aile olmanın önemini ve güzelliğini hatırlatmak ve bu değerlerimizi tekrar canlandırmak. Başkanımız Lokman Ertürk’e bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yarışmada fotoğraf dalında "Anne Kucağı" isimli eseriyle Aygül Öztürk, kısa film dalında "Balkabaklı Pitçati" adlı eseriyle de Evrim İnci birinci oldu. Başkan Ertürk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın eşi Esra Varank, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.


Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen törene ayrıca AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ile KABİP’i oluşturan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kahramankazanlı kadınlar ve gençler katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kültür

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