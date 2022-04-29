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Yerel Aile katliamı! Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı
Yerel

Aile katliamı! Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı

Osmaniye'de yaşanan korkunç olayda, bir baba eşine ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde, oğlu Mehmet Sevimli de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesini acımasızca katleden baba ise kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 22:40:00 - 2022-04-29 22:42:12
Aile katliamı! Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı

Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı.

Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı. 

 

Çıkan tartışmada kocası boğazına sarıldı! Tartışma korkunç bitti!
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